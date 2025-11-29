پخش زنده
هوای کلانشهر اصفهان در پنج منطقه ویک شهر مجاور ناسالم برای همه، اما در شهر قهجاورستان در وضعیت خطرناک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت ۷ صبح شنبه هشتم آذر ماه با میانگین ۱۳۳ AQI همچنان وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای قلبی و ریوی، زنان باردار و کودکان) را نشان میدهد.
همچنین شاخص کیفی هوا در شهرقهجاورستان با ۴۳۲ AQI در وضعیت خطرناک و در مناطق کاوه با ۱۵۴، کردآباد با ۱۸۶، رهنان ۱۵۹، سپاهان شهر با ۱۶۰، پروین با ۱۵۳ و شهر خمینی شهر با ۱۷۷ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی هواست.
این شاخص در ایستگاه ۲۵ آبان با ۱۲۷، پارک زمزم با ۱۳۴، دانشگاه صنعتی با ۱۳۸، زینبیه ۱۱۳، فرشادی با ۱۲۳، فیض ۱۱۸، میرزاطاهر ۱۱۳، ولدان با ۱۱۷، هزار جریب با ۱۱۷ و شهرهای نجف آباد ۱۰۲، علوم پزشکی کاشان با ۱۴۳، زرین شهر با ۱۲۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و به رنگ نارنجی است.
همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاههای رودکی با ۷۸ وشهرهای شاهین شهر با ۷۱، بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۶۰، کاشان ۷۷ ومبارکه با ۹۴ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
اداره کل هواشناسی اصفهان آلودگی هوا همچنان در نواحی مرکزی و صنعتی استان اصفهان تا اواسط هفته پیش رو همچنان ادامه خواهد داشت.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.