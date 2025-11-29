مسابقات تیراندازی با کمان در دو رشته ریکرو و کامپوند در کرمان برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.رئیس هیئت تیراندازی با کمان کرمان گفت: در تلاشیم تا بتوانیم در حوزه استعداد یابی و توسعه همگانی نیز برنامه‌های مختلفی در این استان برگزار نماییم و در این مدت موفق شدیم در دو نوبت مسابقات قهرمانی استان کرمان را با استقبال گسترده علاقمندان این رشته ورزشی برگزار کنیم و با حمایت همه جانبه از ورزشکاران، زمینه حضور آنان در مسابقات فراهم شود.

ارسلان شجاعی افزود: مسابقه تیراندازی با کمان قهرمانی استان کرمان در مسافت ۳۰ متر حرفه‌ای و ۱۵ متر آماتور در زمین چمن شهرداری کرمان در دو رشته ریکرو و کامپوند و در دو بخش بانوان و آقایان برگزار و نتایج زیر حاصل شد.

در بخش سی متر حرفه‌ای کامپوند آقایان ابوالفضل سلطانی نژاد مقام اول، محمد شریعت نسب، مقام دوم و پارسا صدیق پور، مقام سوم را کسب کردند.

در بخش کامپوند بانوان نیز حانیه اسلامی، مقام اول، مهدیه عسکر پور، مقام دوم و خاطره منصوری، مقام سوم را کسب کردند.

در بخش ریکرو بانوان هم زهرا راشدی، مقام اول، ملیکا مهدیان ناصر، مقام دوم و سوگند ایرانمنش، مقام سوم را به دست آوردند.

در بخش ریکرو آقایان آرسام نیک نفس، مقام اول، علیرضا شمسی، مقام دوم و محمدرضا خواجویی، مقام سوم را کسب کردند.

در بخش مبتدی ریکرو آقایان نیز کیان سلطانی، مقام اول، محمدرضا سلطانی، مقام دوم و وحید رضا بیگلری، مقام سوم را به دست آوردند.

در بخش ریکرو بانوان هم هستی جلالی، مقام اول، پردیس پورشیخعلی، مقام دوم و دیبا حاج غنی، مقام سوم را کسب کردند.