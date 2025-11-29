به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، آتش‌سوزی در نفتکش کایروس که در مسیر بندر نووروسیسک روسیه در سواحل کفکن، شهرستان کاندیرا از توابع استان کوجاعلی بود، رخ داد.

وزارت حمل و نقل و زیرساخت ترکیه با اعلام خبر اعزام گروه‌های امداد محل حادثه اعلام کرد ۲۵ سرنشین این کشتی نجات یافتند و حال همه آنان خوب است.

در همین حال، اداره کل امور دریایی وزارت حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد، یک نفتکش دیگر به نام ویرات نیز در دریای سیاه بر اثر انفجار دچار آتش سوزی شده است.

گروه‌های امداد دریایی ترکیه پس از اعزام به محل این حادثه از نجات ۲۰ سرنشین این کشتی که گفته می‌شود همگی روس هستند و در سلامتی کامل بسر می‌برند خبر داد.

در همین حال الهامی آکتاش، استاندار کوجاعلی، اظهار داشت: آتش‌سوزی در نفتکش کایروس ادامه دارد و علت آن هنوز مشخص نیست، طبق گزارش‌ها، هر دو کشتی هنوز در آتش هستند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی در مورد این حادثه اعلام کرد که انفجار ممکن است ناشی از مین بوده باشد.

این انفجار در نفتکش ۲۷۵ متری کایروس با پرچم گامبیا، در سواحل کفکن، کاندیرا، در حالی که از مصر به بندر نووروسکی روسیه در حرکت بود، رخ داد و پس از انفجار، کشتی دچار آتش‌سوزی شد.

اداره کل امور دریایی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گزارش شده است که نفتکش خالی کایروس که به سمت بندر نووروسکی روسیه در حرکت بود، در ۲۸ مایلی سواحل ترکیه به علت یک عامل خارجی (مین، پهپاد، موشک) آتش گرفته است و ۲۵ خدمه حاضر در کشتی در وضعیت خوبی هستند. تیم‌های نجات برای تخلیه دریانوردان به منطقه اعزام شده‌اند.

استانداری کوجاعلی نیز در بیانیه‌ای در مورد این حادثه اعلام کرد، «آتش‌سوزی به علت نامعلومی در یک کشتی ساخت خارج از ساحل کفکن در منطقۀ کاندیرا رخ داده است، گارد ساحلی و تیم‌های آمبولانس به محل اعزام شده‌اند و مداخلات لازم در حال انجام است.»

خبرگزاری رویترز در مورد این حادثه گزارش داده است: «اعتقاد بر این است که کشتی با پرچم گامبیا ممکن است به یک مین برخورد کرده باشد و خطر غرق شدن وجود دارد.»

منابع خبری ترکیه نیز از احتمال مورد اصابت پهپاد قرار گرفتن این کشتی‌ها خبر می‌دهند.