رحمانی گفت: برای نوسازی ناوگان اورژانس در کهگیلویه و بویراحمد به ۵۰ میلیارد تومان نیاز است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در سفر رئیس سازمان اورژانس کشور به یاسوج از نیاز فوری به نوسازی ناوگان اورژانس استان خبر داد و گفت: برای نوسازی ناوگان اورژانس و جایگزینی ناوگان فرسوده در کهگیلویه و بویراحمد به ۵۰ میلیارد تومان نیاز است

یدالله رحمانی با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانس استان گفت: کهگیلویه و بویراحمد دارای ۵۴ پایگاه اورژانس و ۱۰۴ دستگاه آمبولانس است که از این تعداد، تنها ۵۴ دستگاه سالم بوده و بقیه غیرفعال یا اسقاطی و انتظار داریم حداقل نیمی از آمبولانس‌های اسقاطی جایگزین شوند.

رحمانی اضافه کرد: در سال گذشته وعده تحویل ۱۲ دستگاه آمبولانس داده شد، اما تنها ۵ دستگاه تحویل شد که همین مسئله، کمبود ناوگان ناوگان در استان را تشدید کرده است.

وی با بیان اینکه ساختمان‌های اورژانس در دست ساخت با پیشرفت کاری از ۴۵ تا ۵۰ درصدی و همچنین ۷۰ تا ۹۰ درصدی در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد در دست ساخت است اضدامه داد: در صورت تحقق وعده ۲۰ میلیارد تومانی این ساختمان‌ها در دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد سفر رئیس سازمان اورژانس کشور به استان را فرصتی مغتنم برای ایجاد تحول در خط مقدم سلامت جامعه دانست و گفت: نامه‌ای مشروح حاوی درخواست‌های استان تقدیم رئیس سازمان اورژانس شده و امیدواریم با حمایت آقای میعادفر، مشکلات این حوزه هرچه سریع‌تر برطرف شود.