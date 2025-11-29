پخش زنده
در عملیات مشترک نیروهای پاسگاه مرزبانی خشتلی و یگان حفاظت محیط زیست دو شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات پالیزان در نقطه صفر مرزی دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سملقان گفت: شکارچیان در تاریکی شب با استفاده از چراغقوه اقدام به شکار غیرمجاز کبک کرده بودند که با هوشیاری و همکاری مأموران مرزبانی و محیطبانان دستگیر شدند.
ارسلان باغانی افزود: در این عملیات ۹ قطعه کبک شکارشده و دو دستگاه چراغقوه از متخلفان کشف و ضبط شد و افراد خاطی برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سملقان ضمن قدردانی ویژه از نیروهای مرزبانی، گفت:نیروهای مرزبانی همواره بازوی توانمند محیط زیست در حفاظت از عرصههای طبیعی، کنترل تخلفات زیستمحیطی بودهاند.