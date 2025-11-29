پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان در نشست مجمع سازمان جهانی دریانوردی وابسته به سازمان ملل متحد تاکید کرد، دیپلماسی دریایی فعالی را برای تقویت همکاری و سرمایه گذاری به منظور تحقق اهداف توسعه اقتصادی دریا محور کشور پی میگیریم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، همزمان با سی و پنجمین نشست مجمع سازمان جهانی دریانوردی وابسته به سازمان ملل متحد، با حضور وزیران و نمایندگان ۱۷۶ کشور عضو این نهاد تخصصی دریایی، جمهوری اسلامی ایران نیز در صدر هیئتی به مقر دائمی سازمان جهانی دریانوردی در لندن حضور یافت و تاکید کرد دیپلماسی دریایی فعالی را برای تقویت همکاری و سرمایه گذاری به منظور تحقق اهداف توسعه اقتصادی دریا محور کشور پی میگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان در این نشست گفت: در نشست مجمع آیمو مواضع جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی دریایی تشریح و تاکید شد ایران به اصول و قوانین بین المللی و اجرای کنسوانسیونهای بین المللی برغم مشکلاتی که به علت تحریم با آن دست به گریبان است پایبند و متعهد است، همچنین در مجمع آیمو بر حمایت قاطع از هر نوع سرمایه گذاری در حوزه بنادر و دریانوردی کشورمان تاکید شد.
سعید رسولی افزود: در حوزه عملیات جستوجو و نجات دریایی نیز گزارشی ارائه و اعلام شد، پارسال ۲ هزار و ۱۵۰ نفر در دهها عملیات دریایی از سوی کارکنان شناورهای کشورمان نجات یافتند.
وی گفت: در حاشیه نشست مجمع، نشستهای دو جانبهای با وزیران و معاونان وزیر کشورهای مختلف عضو آیمو برگزار و موضوعات مورد نظر دو جانبه مطرح شد.
معاون وزیر راه شهرسازی کشورمان این نشستها را برای کشور بسیار سودمند توصیف و اضافه کرد: برای هر کدام از تفاهمهای انجام شده برنامه اجرایی در نظر گرفته شد و افرادی از دو طرف برای پیگیری تصمیمات و مصوبات نشستها تعیین شدند.
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان با بیان اینکه مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ سیاستهای توسعه دریا محور را در ۹ بند ابلاغ فرمودند، افزود: این سند که در برنامه هفتم توسعه نیز تاکید زیادی بر توجه و اجرای آن شده است میتواند فصل نوینی از توسعه کشور با تاکید بر اقتصاد دریا محور را رقم زند.
وی درباره دستاوردهای نشستهای دوجانبه با مقامات و هیئتهای نمایندگی کشورهای مختلف عضو آیمو گفت: در دیدارهای دو جانبه درباره همکاریهای آموزشی و پژوهشی و انجام امور تحقیقاتی مشترک و نیز تربیت دریانوردان و توسعه زیر ساختها گفتوگوهای مفیدی انجام شد.
سعید رسولی افزود: برای تسریع در روند اجرای توافقات و طرحها با کشورهای چین، هند، قطر، عربستان، سنگاپور، عمان، پاکستان و ترکیه گفتوگو و تبادل نظر شد و در این نشستهای دو جانبه درباره همکاریهای دو جانبه و سرمایه گذاریهای مشترک و نیز برقراری خطوط کشتیرانی گفتوگو شد همچنین درباره ایجاد خطوط کشتیرانی مسافری میان ایران و عمان و ایران و قطر رایزنیهای مفیدی انجام شد که امیدواریم به زودی به ثمر بنشیند.
هیئت جمهوری اسلامی ایران همچنین با آرسنیو دو مینگوئز دبیر کل آیمو دیدار و گفتوگو کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و سرپرست هیئت ایرانی درباره محورهای گفتوگوها در این نشست گفت: سفر دبیر کل به ایران موجب شد از نزدیک از ظرفیتها و توانمندیهای کشورمان باخبر باشد و در نشست با بیان مسائلی که دریانوردان ما به علت تحریم با آن دست به گریبانند از ایشان خواستیم از ظرفیتهای سازمان جهانی بنادر و دریانوردی برای مقابله با اینگونه اقدامات و نیز کمک به حل این مسائل استفاده کند.
همچنین در این دیدار درباره برنامههای آموزشی و تربیت دریانوردان، تحقیقات و مطالعات حوزه دریانوردی گفتوگوهای مفیدی انجام شد و دبیرکل آیمو بر آمادگی این نهاد بین المللی به منظور استفاده از ظرفیتهای آن برای برگزاری دورههای تخصصی و انجام مطالعات تاکید کرد.
وی افزود: در این نشست مقرر شد آیمو، شرکتهای معتبر و فعال در حوزه دریانوردی را به کمیتههای فنی و نمایندگان ایران در این سازمان معرفی کند و به نظر میرسد با اجرای این توافقات فصل جدیدی از توسعه همکاریها میان جمهوری اسلامی ایران و آیمو رقم خواهد خورد.
آرسنیو دومنگوئز نیز در پایان دیدار با هیئت ایرانی گفت: جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر مشارکتهای بسیار خوبی در فعایتهای سازمان جهانی دریانوردی به ویژه در زمینه برقراری امنیت آبراهها و تجارت دریایی داشته است و نه تنها اطلاعات بلکه تجارب خود را نیز در اختیار ما گذاشت و ما همچنان ادامه این فعالیتها را خواستاریم.