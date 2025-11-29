دوره توانمندسازی ازدواج پایدار ویژه فعالان، کارشناسان و مشاوران تخصصی شهرستان مهریز برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، با اشاره به اهمیت موضوع ازدواج پایدار گفت: به مناسبت هفته بسیج و با هدف ایجاد آمادگی حداکثری برای فراهم آوردن زمینه‌های ازدواج پایدار، دوره توانمند سازی ویژه فعالان، کارشناسان و مشاوران تخصصی شهرستان مهریز برگزار شد.

سرهنگ دشت‌آبادی افزود: این دوره با هدف ارتقای آگاهی و توانمندسازی کارشناسان و مشاوران برگزار شد تا بتوانند در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایت از خانواده‌ها نقش مؤثر داشته باشند.

در این دوره که از سوی ناحیه مقاومت بسیج مهریز برگزار شد، دکتر رحیمی‌نسب به عنوان سخنران حضور داشت و موضوع ازدواج پایدار را برای شرکت‌کنندگان تشریح کرد.

این همایش با حضور ۸۵ نفر از کارشناسان و مشاوران شهرستان برگزار شد که شامل ۴۰ نفر برادر و ۴۵ نفر خواهر از ادارات و مراکز مشاوره بودند.