پخش زنده
امروز: -
دوره توانمندسازی ازدواج پایدار ویژه فعالان، کارشناسان و مشاوران تخصصی شهرستان مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، با اشاره به اهمیت موضوع ازدواج پایدار گفت: به مناسبت هفته بسیج و با هدف ایجاد آمادگی حداکثری برای فراهم آوردن زمینههای ازدواج پایدار، دوره توانمند سازی ویژه فعالان، کارشناسان و مشاوران تخصصی شهرستان مهریز برگزار شد.
سرهنگ دشتآبادی افزود: این دوره با هدف ارتقای آگاهی و توانمندسازی کارشناسان و مشاوران برگزار شد تا بتوانند در زمینه ارائه خدمات مشاورهای و حمایت از خانوادهها نقش مؤثر داشته باشند.
در این دوره که از سوی ناحیه مقاومت بسیج مهریز برگزار شد، دکتر رحیمینسب به عنوان سخنران حضور داشت و موضوع ازدواج پایدار را برای شرکتکنندگان تشریح کرد.
این همایش با حضور ۸۵ نفر از کارشناسان و مشاوران شهرستان برگزار شد که شامل ۴۰ نفر برادر و ۴۵ نفر خواهر از ادارات و مراکز مشاوره بودند.