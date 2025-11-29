معاون فرهنگی، گردشگری و اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، ابراهیم ارزانی را به عنوان عضو شورایعالی ورزش مناطق آزاد منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدی مزینانی در حکمی ابراهیم ارزانی از پبشکسوتان و مدیران با سابقه ورزش منطقه آزاد کیش را به عنوان عضو شورای ورزش مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.

ناصر شریفی، مشاور عالی دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حکم انتصاب ابراهیم ارزانی را به او اعطا کرد.

عضویت در هیئت رئیسه هیئت فوتبال استان هرمزگان، کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال ایران، هیئت مدیره و هیئت امناء موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش، شورای عالی ورزش کیش از جمله مسئولیت‌های ابراهیم ارزانی در حوزه ورزش و فوتبال منطقه آزاد کیش است.

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو، آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو، انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه برداری، احسان حدادی، رئیس فدراسیون دو و میدانی، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال، حمید استیلی، بازیکن اسبق تیم ملی و پیشکسوت باشگاه پرسپولیس، زهرا نعمتی، قهرمان پارالمپیک و الهه احمدی، قهرمان جهان در رشته تیراندازی وعلی کتابفروش، دبیر کل فدراسیون اسکواش از دیگر اعضاء شورایعالی ورزش مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور می‌باشند.