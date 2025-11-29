به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر رعایت نکات بهداشتی برای مقابله وپیشگیری از ابتلا به آنفلوانزا گفت:آنفلوآنزا یک عفونت حاد ویروسی دستگاه تنفسی است که در ماه‌های سرد سال شیوع بیشتری دارد. این بیماری قابلیت گسترش سریع و ابتلای شمار زیادی از افراد در یک بازه زمانی کوتاه را دارد.

دکتر مریم کوشکی افزود:با توجه به‌ اینکه در سال جاری به دنبال جهش‌های متعدد در ویروس آنفلوآنزای سویه H3N2 از گروه A و گردش آن در نقاط گوناگون جهان موج زود هنگام افزایش موارد ابتلا گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه ویژگی اصلی ویروس جدید قابلیت سرایت بالای آن است،افزود:این موضوع اهمیت پایبندی به تدابیر بهداشتی و توصیه های پیشگیری را برای مهار موج جدید و جلوگیری از اوج همه گیری را دو چندان می سازد‌.

نکته قابل توجه در هنگام گردش سویه جدید آن است که واکسن‌های موجود آنفلوانزا در برابر آن محافظت کمتری ایجاد می کنند. با این حال دریافت واکسن برای گروههای در معرض خطر به ویژه خردسالان، سالمندان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه ای مزمن همچنان سودمند و می تواند شدت بیماری و موارد بستری و مرگ را کاهش دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان علائم و نشانه های معمول آنفلوآنزا را تب بالا و ناگهانی، سردرد، درد عضلانی،سرفه و گلودرد عنوان کرد و بیان کرد: مهمترین توصیه به افراد مبتلا استراحت در منزل، مصرف مایعات بیشتر و پرهیز از خود درمانی به ویژه مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک است.

وی گفت:همچنین لازم است در صورت مشاهده علائم هشدار ماند تب مداوم، استفراغ شدید یا تنگی نفس و شروع علائم در گروههای در معرض خطر به ویژه سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه ای مزمن، فرد بیمار فوری به پزشک مراجعه کند‌. مصرف داروی اختصاصی ضد ویروس آنفلوآنزا تنها برای گروههای در معرض خطر و با تجویز پزشک کاربرد دارد‌.

دکتر کوشکی بیان کرد:رعایت دقیق توصیه های بهداشتی مهمترین راهکار مقابله با افزایش موارد ابتلا به بیماری است. و توصیه می شود افراد مبتلا تا هفت روز پس از شروع علائم در خانه بمانند و از حضور در مدرسه یا محل کار و اماکن عمومی خودداری کنند.

در موجهای همه گیری معمولا ابتدا کودکان مبتلا می شوند و بعد بیماری به دیگر گروههای سنی شامل سالمندان سرایت می کند.

وی تأکید کرد:استفاده از ماسک هنگام حضور در بیرون از خانه و شست و شوی مرتب دستها با آب و صابون یا الکل و تهویه مناسب به ویژه در اماکن عمومی و پر تردد و خودداری از حضور غیر ضروری در اماکن شلوغ و عمومی نیز در پیشگیری از ابتلا بسیار موثر است.