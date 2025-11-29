به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس رئیس انجمن جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره جهانی فیلم فجر، ۳۰ فیلم از سینماگران استان فارس برای نمایش در بخش غیررقابتی فجرپلاس انتخاب شدند.

حبیب ضیایی گفت: بر این اساس، فیلم‌های برگزیده شامل «تبر» ساخته محمد کارت، «حقیقت نه مجاز است» ساخته وحید مباشری و اسما درویش‌خوب، «دفتر قاصدک‌ها» ساخته آزاده مسیح‌زاده، «رامخانه» ساخته احسان شادمانی، «زیر سایه بلوط» ساخته حسین اللهیاری، «یک ذهن زیبا» ساخته امین گودرزی‌پور، «قبل از تاریکی» ساخته مصیب حنایی، «گالیا» ساخته مصطفی رستم‌پور، «همبازی» ساخته نیماتابش، «همبازی» ساخته سعید ترابی، «هملت در کوار هلو می‌چیند» ساخته مسعود احمدی، «اضافی» ساخته احمدرضا علی‌نژاد و «بازنده» ساخته ایمان ویسی است.

وی افزود: از دیگر فیلم‌های برگزیده می‌توان به «پرومته در خواب» ساخته مسعود احمدی، «روبه شب» ساخته سعید کشاورز، «کفچلیز» ساخته شیوا بافهم، «تسخیر سایه‌ها» ساخته فاطمه اکرمی، «آتل» ساخته مهدی صدیقی، «خرده سیاره» ساخته احسان شادمانی، «صبحی دیگر» ساخته مهران جهاندیده، «کی اول شد» ساخته قیام کرمی شیرازی، «ناگهان سکوت» ساخته سیده منصوره موسوی، «تکلیف» ساخته محمدحسین فتحی، «سایه‌های افتاب گردان» ساخته رویا زنبق، «سرخ» ساخته محمد رازدار، «لباس فرم» ساخته محمدرضا دهقان و پرهام کاویانی، «ناک اوت» ساخته امیرحسین خباززاده و «هرکجا هستم باشم» ساخته علی نیکومنش اشاره کرد.

ضیایی بیان کرد: این بخش با هدف نمایش و پاسداشت دستاورد‌های بین‌المللی فیلمسازان استان فارس برگزار شده است و پذیرای آثاری است که در جشنواره‌های معتبر جهانی پذیرفته شده‌اند.

رئیس انجمن جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: فیلم‌های بخش فجر پلاس هر شب ساعت ۲۲:۱۵ در سالن نارنجی هنر شهر آفتاب شیراز اکران می‌شوند.

چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر از پنجم آذرماه در شیراز آغاز شده است و تا ۱۲ آذرماه ادامه دارد.