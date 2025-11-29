به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و با توجه به تداوم استقرار الگو‌های پایدار بر منطقه تا فردا یکشنبه نهم آذر، جوی آرام در سطح استان حاکم بوده که این شرایط زمینه افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های بزرگ و پرجمعیت استان را به همراه خواهد داشت.

سعید خلیلی افزود: از روز دوشنبه ۱٠ آذر با ورود موج بارشی جدید شرایط برای افزایش سرعت وزش باد، کاهش غلظت آلاینده‌ها و بارش متناوب باران و برف در سطح استان فراهم خواهد شد.

خلیلی تصریح کرد: فعالیت این سامانه بارشی در استان تا اواخر وقت روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برای روز‌های آینده تغییرات محسوسی در سطح استان از نظر دمایی روی نخواهد داد.