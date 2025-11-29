به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: مقایسه‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که شیب ابتلا به آنفلوآنزا در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

قباد مرادی با اشاره به علائم شایع این بیماری افزود: آنفلوآنزا با التهاب دستگاه تنفسی بروز پیدا می‌کند و با سرفه، آبریزش بینی، گلودرد، بدن درد و تب خفیف همراه است. ابتلا به این بیماری در کودکان با علامت و احتمال بروز تب شدید نیز همراه است.

به گفته مرادی، این بیماری در بعضی موارد ممکن است با علائم گوارشی نیز همراه باشد.

او تأکید کرد: آنتی‌بیوتیک‌های باکتریایی هیچ‌گونه اثری در درمان آنفلوآنزا ندارد.