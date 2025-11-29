پخش زنده
بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور ازنا، دو نفر مصدوم و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ساعت ۹:۳۸ دقیقه صبح امروز، طی گزارش تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی، وقوع یک مورد واژگونی خودرو در مسیر جاده اراک به ازنا و پس از گردنه قاقان، نرسیده به تقاطع حسینآباد اعلام شد.
در پی این گزارش، بلافاصله تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ از پایگاههای دستجرده و مومنآباد لرستان به محل حادثه اعزام شدند.
در بررسی اولیه صحنه و پس از انجام تریاژ توسط کارشناسان اورژانس، مشخص شد این حادثه دو مصدوم بر جای گذاشته است. هر دو مصدوم پس از دریافت اقدامات تخصصی فوریتهای پزشکی، جهت ادامه درمان به بیمارستانهای اراک و ازنا منتقل شدند.