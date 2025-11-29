رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: ۲ سارق غیربومی که برای سرقت قطعات و اموال داخل خودرو‌ها به همدان آمده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ اسدبگی افزود: بر اساس اعلام اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی، این افراد با بهره گیری از شیوه‌ای خاص اقدام به تخریب صندوق‌عقب خودرو‌های پارک‌شده در سطح شهر کرده و بدون دست‌زدن به داخل خودرو، اموال موجود در صندوق‌عقب از جمله پمپ باد، دریل، سنگ‌فرز و سایر لوازم را به سرقت می‌بردند.

او تأکید کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق، موفق به شناسایی محل تردد متهمان شدند و در عملیاتی غافلگیرانه آنها را روز گذشته دستگیر کردند.

رییس پلیس آگاهی استان همدان تصریح کرد: پلیس از متهمان مقادیری اموال مسروقه کشف و ضبط کرد همچنین در ادامه تحقیقات، مالخر مرتبط با این پرونده شناسایی و بازداشت شد.

او گفت: متهمان تاکنون به ۳۰ فقره سرقت مشابه در شهر همدان اعتراف کردند که تحقیقات تکمیلی در این زمینه همچنان ادامه دارد.

سرهنگ اسدبگی افزود: کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت وسایط نقلیه نیز موفق به دستگیری یک سارق حرفه‌ای و غیربومی خودرو در شهرستان قروه شدند که تحقیقات فنی و تخصصی از متهم در حال انجام است و نتایج آن به زودی اعلام می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان با تاکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سارقان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک یا رفتار‌های غیرعادی در اطراف خودروها، موضوع را سریع از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.