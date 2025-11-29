حمله گراز وحشی به اهالی روستای قوشخانه فاروج
فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از حمله یک رأس گراز وحشی به سه نفر از اهالی روستای قوشخانه از توابع پاسگاه شیرغان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
،سرگرد حجتالله عطایی گفت: این حادثه در محدوده روستای قوشخانه شهرستان فاروج رخ داد و طی آن دو مرد و یک خانم بر اثر حمله گراز مجروح شدند.
وی افزود: با اعلام موضوع به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، بلافاصله عوامل انتظامی و امدادی به محل اعزام و مصدومان توسط آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان فاروج خاطرنشان کرد: گراز مهاجم با تلاش نیروهای محلی مهار و در نهایت تلف شد.