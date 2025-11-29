به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،سرگرد حجت‌الله عطایی گفت: این حادثه در محدوده روستای قوشخانه شهرستان فاروج رخ داد و طی آن دو مرد و یک خانم بر اثر حمله گراز مجروح شدند.

وی افزود: با اعلام موضوع به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، بلافاصله عوامل انتظامی و امدادی به محل اعزام و مصدومان توسط آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فاروج خاطرنشان کرد: گراز مهاجم با تلاش نیرو‌های محلی مهار و در نهایت تلف شد.