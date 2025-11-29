



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در نشست مشترک با سپاه کربلا استان با تقدیر و تشکر از همکاری و حمایت‌های سپاه و بسیج به منظور حفاظت از عرصه‌های منابع ملی و برخورد با قاچاقچیان چوب و متصرفین به جنگل‌ها و مراتع، گفت: جنگل‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه‌های ملی کشور و یکی از منابع طبیعی تجدید شونده هستند که نقش موثری در استمرار حیات، حفظ و پایداری زیست بوم‌ها و توسعه پایدار دارند.

علی باقری افزود: امروزه آتش سوزی در میان فاکتور‌های مخرب به جهت نوع، سرعت و ماهیت خاصی که در تخریب و نابودی دارد مورد توجه خاص همه کشور‌ها حتی کشور‌های برخوردار از پوشش مناسب طبیعی قرار گرفته و به همین منظور تمهیداتی را در قالب یگان یا ناوگان زمینی و هوایی تدارک می‌بینند تا از بروز و توسعه این پدیده مخرب جلوگیری کنند.





او با بیان اینکه ۹۵ درصد عوامل آتش سوزی در جنگل‌ها به واسطه عامل انسانی است، ادامه داد: در بعضی شرایط غیر مترقبه مانند حریق، نیاز به کمک و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان است.





مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: امروز صیانت و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع در مقابل یک سری افراد فرصت طلب، در نوع خود جنگ است و برای آمادگی و مقابله با آن، همه باید پای کار بیایند.





باقری افزود: با توافق و هماهنگی‌های صورت گرفته و ورود جدی بسیج و سپاه در عرصه‌های جنگلی برای کمک به حفاظت از عرصه ها، مطمئنا روحیه، انگیزه و توان نیرو‌های حفاظتی منابع طبیعی در مقابله با سوداگران، فرصت طلبان و قاچاقچیان بیشتر خواهد شد.





او با تاکید بر اینکه حضور مجموعه توانمند و مقتدر بسیج و سپاه در حفظ جنگل‌های هیرکانی و مقابله با سودجوییِ افراد فرصت طلب، کمک حال بسیار خوب برای منابع طبیعی استان خواهد بود ادامه داد: منابع طبیعی به تنهایی قادر به حفظ جنگل‌ها و مراتع نخواهد بود و همکاری و تعامل بسیج و سپاه باعث تقویت اجرای اقدامات حفاظتی منابع طبیعی خواهد شد.





مسئول برنامه‌های توانمندسازی و مشارکتی سپاه کربلا گفت: به منظور ارتقاء آمادگی مجموعه یگان حفاظت و همکاری‌های متقابل، جلسات مشترک و هم اندیشی در روز‌های آتی برگزار خواهد شد.

سرهنگ علیزاده افزود: در جهت هماهنگی‌های بیشتر فی مابین در تشدید برخورد با قاچاقچیان چوب و سوداگران به عرصه‌های منابع ملی، به زودی رزمایش طرح شهید تورانی، گشت رضویون و مانور الی بیت المقدس ۱۶ اجرا خواهد شد.