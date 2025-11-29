



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی استان از کاهش ۳ درصدی مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در هفت‌ماهه اول سال جاری خبر داد و اعلام کرد: در این مدت ۱۰۰ مصدوم برای بررسی صدمات ناشی از گازگرفتگی سگ به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۶۵ نفر مرد و ۳۵ نفر زن بودند، افزود: بیشترین گروه سنی مصدومان بین ۴۱ تا ۵۰ سال با ۲۴ نفر و کمترین آن زیر ۱۰ سال با ۶ نفر گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در ادامه گفت: شهرستان بابل با ۱۴ مورد بیشترین و شهرستان‌های بابلسر و جویبار هرکدام با یک مورد کمترین آمار گازگرفتگی سگ را داشته‌اند.

عباسی افزود: رامسر، تنکابن و چالوس نیز هرکدام با ۹ مورد در رده‌های بعدی قرار دارند.

وی در پایان با مقایسه آماری سال جاری و سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۶۳ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ به پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند که ۱۱۲ نفر آنان مرد و مابقی زن بودند.