قرارداد ۶۰۰ میلیون یورویی برای تجهیز خط دو مترو اصفهان با مجوز شورای اقتصاد امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به پیشرفت خط دو متروی این کلانشهر گفت: عملیات احداث خط دو به طول ۲۵ کیلومتر دنبال میشود و مرحله اول مسیر به طول پنجونیم کیلومتر شامل سه ایستگاه مسافری و دو ایستگاه عبوری با پیشرفت ۹۰ درصد، بهزودی آماده بهرهبرداری میشود.
سعید ساکت افزود: برای تأمین تجهیزات برقی و مکانیکی خط دو، قراردادی در قالب EPCF به ارزش حدود ۶۰۰ میلیون یورو امضا شد وپس از دریافت مجوزهای شورای اقتصاد، فرایند اجرای آن در حال پیشرفت است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه ناوگان ریلی شهری و نقش مترو در کاهش ترافیک و آلودگی هوا گفت: بهرهبرداری از خط یک متروی اصفهان بهطول ۲۱ کیلومتر، شامل ۲۰ ایستگاه به صورت مرحلهای از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و از سال ۱۳۹۶ در اختیار شهروندان قرار گرفت و روزانه حدود ۱۲۰ هزار نفر با این خط جابهجا میشوند.
ساکت از پیگیری این قرار داد و تامین مالی آن با تلاش مدیران شهری و استاندار خبر داد و گفت: با اقدامات در دست اجرا بهویژه پیگیریهای وسیع برای ورود ناوگان ریلی ظرفیت جابهجایی مسافر در خط یک میتواند تا بیش از ۲۲۰ هزار نفر در روز افزایش پیدا کند.
وی افزود: ارزش فعلی خط یک قطار شهری حدود ۸۰ همت برآورد میشود و تمام ظرفیت موجود برای بهرهگیری حداکثری از این زیرساخت بهکار گرفته میشود.