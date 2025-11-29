یک کشته بر اثر سقوط خودرو به دره در سوادکوه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه گفت:حوالی ساعت ۲۳ شب گذشته پیرو دریافت تماس تلفنی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر مبنی بر سقوط یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ به دره، بلافاصله یک تیم امدادی به محل حادثه اعزام شد.

صابری افزود: یک تیم عملیاتی به خودروی ست نجات پس از بررسی صحنه حادثه، مصدوم را تحویل اورژانس دادند.

گفتنی است: با توجه شدت جراحت مصدوم این حادثه متاسفانه پس از انتقال به بیمارستان فوت شد.