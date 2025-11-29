پخش زنده
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از تفویض اختیار گمرکی به منطقه آزاد چابهار در مرز ریمدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدسعید اربابی گفت: بر اساس توافق جدید میان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران، تمام رویهها و اختیارات مرتبط با تشریفات گمرکی در مرز ریمدان به سازمان منطقه آزاد چابهار واگذار شده و مشروط بر آمادهسازی و تکمیل زیرساختهاست.
وی افزود: از این پس کد گمرکی منطقه آزاد چابهار به عنوان مرجع عملیات گمرکی در مرز ریمدان استفاده میشود.
اربابی ادامه داد: این تصمیم موجب یکپارچهسازی فرآیندها، کاهش زمان انجام تشریفات، افزایش شفافیت و بهبود کارآمدی فعالیتهای مرزی خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: این سازمان موظف است زیرساختهای عملیاتی، لجستیکی و سامانههای نظارتی را در مرز ریمدان تکمیل کند. این زیرساختها شامل توسعه فضاهای عملیاتی، ایجاد مسیرهای دسترسی، تجهیز سامانههای کنترل و بازرسی و فراهم کردن امکانات لازم برای استقرار کامل گمرک خواهد بود.
وی افزود: اجرای این تصمیم میتواند ریمدان را به یکی از گذرگاههای فعال و تاثیرگذار در تجارت ایران و پاکستان تبدیل و نقش چابهار در توسعه مبادلات منطقهای را تقویت کند.
اربابی ادامه داد: مرز ریمدان امروز به یکی از ظرفیتهای مهم تقویت تجارت ایران با پاکستان تبدیل شده و میتواند سهم قابل توجهی در افزایش تعاملات مردمی و تجاری دو کشور ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ هزار میلیارد ریال در منطقه منفصله ریمدان برای آمادهسازی زیرساختها در حال هزینه است، گفت: منطقه منفصله ریمدان دشتیاری با پنج هزار هکتار پس از آماده سازی زیرساختها، با اولویت واگذاری به سرمایه گذاران بومی انجام خواهد شد تا شاهد رونق تجارت و ترانزیت و توسعه و آبادانی این خطه باشیم.