جانشین فرماندهی انتظامی استان از اجرای طرح سـراسـری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالا‌های ممنوعه و کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۶۱ میلیارد ریال در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سردار "احمد رضا چگنی" گفت: در راستای طرح سـراسـری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالا‌های ممنوعه طی ۷۲ ساعت گذشته در سطح استان اجرایی و مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف انواع کالای قاچاق شدند.

وی افزود: در این راستا کالا‌های قاچاق شامل لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، مواد خوراکی، پوشاک و البسه، موتورسیکلت و ماینر کشف شد.

سردار چگنی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۶۱ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، ادامه داد: در این خصوص تعداد ۸ دستگاه انواع خودروی سبک و سنگین توقیف و ۱۲ نفر به عنوان متهم با تشکیل ۱۲ فقره پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.