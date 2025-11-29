به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، تیم فجر شهید سپاسی شیراز ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه امروز در اراک به مصاف آلومینیوم این شهر می‌رود.

پیروز قربانی، هفتم آذر در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر آلومینیوم اراک گفت: با یک تیم منظم بازی داریم که کار خود را به خوبی بلد است، کاری به نتیجه مسابقات نداریم اما تیم آلومینیوم اراک یکی از بهترین تیم‌های ایران در لیگ برتر امسال است و بازی سختی خواهیم داشت، امیدوارم بازیکنان ما شرایط خوبی داشته باشند و فوتبال باکیفیتی را ارائه دهند.

قربانی در ادامه گفت: خوشبختانه برابر آلومینیوم، بازیکن محروم و مصدوم نداریم.

فجرسپاسی هم اکنون با ۱۴ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد.