این مرکز درمانی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، استاندار و جمعی از مدیران، اساتید و پزشکان در بیمارستان تامین اجتماعی بندرعباس به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان گفت: این مرکز دهمین کلینیک زخم در کشور است که در هرمزگان به بهره برداری رسید.

وی افزود: در این مرکز با استفاده از روش پلاسما، زخم های مزمن دیابتی، سوختگی و سرطانی درمان می شود.

وی گفت: در شش ماه گذشته ۲۰ بیمار مراجعه کننده به بیمارستان خلیج فارس زخم های مزمن داشتند که با این دستگاه درمان می شوند.

