استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اتصال کهگیلویه و بویراحمد به آزادراه‌های کشور اختصاص یافت.

اتصال کهگیلویه و بویراحمد به آزادراه‌های کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی استاندار گفت: اعتبار ۲۵ هزار میلیارد ریال برای احداث ۱۰کیلومتر نخست طرح بزرگ اتصال استان به آزادراه‌های کشور پیش‌بینی شده است.

یدالله رحمانی با بیان اینکه پیمانکار عملیات اجرایی اتصال کهگیلویه و بویراحمد به شبکه آزادراه‌های کشور نیز مشخص شده افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است این طرح به زودی کلنگ‌زنی شود.

افزایش ۱۹ درصدی طول بزرگراه‌های استان

وی ادامه داد: طول بزرگراه‌های کهگیلویه و بویراحمد در ابتدای شروع فعالیت دولت چهاردهم ۲۳۵ کیلومتر بود که هم اکنون به ۲۸۰ کیلومتر رسیده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: از شهریور ماه پارسال تاکنون ۴۵ کیلومتر بزرگراه در استان احداث شده و به عبارتی طول بزرگراه‌های کهگیلویه و بویراحمد در دولت چهاردهم ۱۹درصد افزایش یافته است.