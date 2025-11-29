با اختصاص اعتبار ویژه ؛
اتصال کهگیلویه و بویراحمد به آزادراههای کشور
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اتصال کهگیلویه و بویراحمد به آزادراههای کشور اختصاص یافت.
یدالله رحمانی با بیان اینکه پیمانکار عملیات اجرایی اتصال کهگیلویه و بویراحمد به شبکه آزادراههای کشور نیز مشخص شده افزود: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته قرار است این طرح به زودی کلنگزنی شود.
افزایش ۱۹ درصدی طول بزرگراههای استان
وی ادامه داد: طول بزرگراههای کهگیلویه و بویراحمد در ابتدای شروع فعالیت دولت چهاردهم ۲۳۵ کیلومتر بود که هم اکنون به ۲۸۰ کیلومتر رسیده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: از شهریور ماه پارسال تاکنون ۴۵ کیلومتر بزرگراه در استان احداث شده و به عبارتی طول بزرگراههای کهگیلویه و بویراحمد در دولت چهاردهم ۱۹درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه راههای دسترسی ایمن گام نخست برای توسعه همه جانبه است ابرازامیدواری کرد: تلاش در این حوزه افزون بر کاهش سوانح جادهای توام با جذب سرمایهگذاران، شاهد بهبود تولید و رونق اشتغال در استان خواهیم شد.