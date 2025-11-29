پیکر سردار سید حسین موسوی رزمنده جانباز هشت سال دفاع مقدس بر دستان مردم و همرزمانش تشییع و در آبادان به خاک سپرده شد.

تشییع و خاکسپاری پیکر جانباز دوران دفاع و حماسه در آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، پیکر سردار سید حسین موسوی رزمنده جانباز هشت سال دفاع مقدس بر دستان مردم و همرزمانش تشییع شد.

مردی از تبار آفتاب، که غیرت را در شلمچه و ذوالفقاری معنا کرد و در ثامن‌الائمه و فتح المبین و بیت المقدس، با ایمانش دیوار‌های فولادی دشمن را فرو ریخت.

مکی یازع مسئول هیئت رزمندگان اسلام افزود: مرحوم موسوی در عملیات والفجر هشت و کربلای پنج مجروح شد و علاوه بر جراحت شیمیایی، از نواحی مختلف نیز دچار جانبازی است.

وی از ۱۷ سالگی وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی شد و در برابر دشمن از مرز‌های کشور در عناوین مختلف از جمله فرمانده تیپ ۲۰۱ و طرح و برنامه تیپ ۷۲ دفاع کرد.

پیش از این نهم آبان تندیس مردمی قهرمانان گمنام (یادبود شهید دریاقلی) در سیزدهمین دوره این رویداد فرهنگی به سید حسین موسوی جانباز ۶۵ درصد دفاع مقدس بعنوان یکی از قهرمانان کشور تقدیم شد.

مکی یازع مسئول هیئت رزمندگان اسلام آبادان هم در این مراسم افزود: بی تردید، خاطرات غرور آفرین مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها، زحمات و اقدامات ارزشمند آن برادر پرتلاش و خستگی ناپذیر در دوران دفاع مقدّس، در مقاطع مختلف در اذهان رزمندگان، دوستان و مردم شریف و ولایتمدار فراموش نخواهد شد.