هوای نسبتاً پایدار و آلودگی در مناطق صنعتی استان قزوین
کارشناس هواشناسی گفت: تا اواسط هفته هوای استان قزوین نسبتا پایدار خواهد بود و احتمال افزایش آلایندهها در مناطق صنعتی و پرتردد استان وجود دارد.
، مریم بهروزی اعلام کرد: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، تا اواسط هفته، وضعیت جوی در سطح استان بهطور نسبی پایدار خواهد بود. در پی این پایداری، احتمال افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات، بهویژه در مناطق صنعتی و پرتردد وجود دارد.
وی افزود: تنها برای روز دوشنبه عبور سامانهای از فراز آسمان استان پیشبینی میشود که موجب افزایش ابر در تمامی مناطق، وزش باد و در ارتفاعات استان، احتمال بارشهای پراکنده و خفیف را به همراه دارد.
بهروزی افزود: به لحاظ دمایی، تغییرات قابل توجهی در روزهای آینده مشاهده نخواهد شد و سرمای شبانه همچنان در اغلب مناطق استان استقرار دارد.