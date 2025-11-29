پخش زنده
در راستای توسعه پایدار کشاورزی در یزد، با یک واحد دانشبنیان برای ایجاد باغهای آنغوزه تفاهم نامه امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در راستای تحقق توسعه پایدار کشاورزی و استفاده هدفمند از ظرفیت گیاهان دارویی در اقتصاد سبز، نشست تخصصی «برنامهریزی ایجاد باغهای آنغوزه براساس زنجیره ارزش و تولید» در حاشیه گردهمایی سالیانه معاونان بهبود تولیدات گیاهی و مدیران باغبانی استانها برگزار شد.
در این نشست، تفاهم با یک واحد دانشبنیان برای طراحی و احداث باغهای آنغوزه در استان یزد نهایی شد.
شیخعلیشاهی معاون بهبود تولیدات گیاهی در حاشیه این نشست با اشاره به نقش آنغوزه در کشاورزی سازگار با کمآبی، اظهار داشت: هدف ما شکلگیری کشت آنغوزه بر پایه مدیریت هوشمند و سازگار با تغییرات اقلیمی است؛ رویکردی که میتواند الگویی مناسب برای تولید پایدار، اشتغالزایی منطقهای و ارزشآفرینی در صنایع دارویی و صادراتی باشد.
محمدرضا غفاریان مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد نیز با تأکید بر اهمیت نگاه زنجیره ارزش در توسعه گیاهان دارویی افزود: ایجاد باغهای آنغوزه با تلفیق دانش فنی، مدیریت منابع و برنامهریزی بلندمدت، چشماندازی روشن برای آینده کشاورزی پایدار و هوشمند در استان ترسیم میکند.
در ادامه این برنامه، شرکتکنندگان از پایلوت باغ ۱۷ هکتاری آنغوزه در نیشابور بازدید کردند تا روند اجرای این طرح و الگوی عملی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.