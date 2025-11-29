در چند سال گذشته با حمایت شرکت‌های دانش بنیان زمینه آموزش و اشتغال بیش از ۵ هزار نفر از کارآفرینان و کشاورزان شرق اصفهان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ جواد ایزد دوست کارشناس کارآفرینی در شرق اصفهان گفت: کشاورزانی که چند روز پیش محصولات خود را در چهارباغ اصفهان ارایه کردند هر کدام از کارگاه‌های تولیدی برخوردار هستند و زمینه اشتغال چندین نفر را فراهم کرده‌اند.

وی افزود: در شرایطی که در بحران خشکسالی و کم آبی به سر می‌بریم با آموزش افراد علاقه‌مند در حوزه‌های مختلف موفق به رونق کارگاه‌های مختلف شده‌ایم.