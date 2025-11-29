به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا صادقی در ستاد طرح «نماد» این شهرستان با اشاره به اینکه امسال ۳ هزار دانش آموز فومنی تحت پوشش طرح «نماد» قرار گرفته‌اند گفت: این دانش آموزان با برپائی ۳۰ کارگاه در مدارس مختلف در مجموعه‌ای نظام یافته از خدمات و برنامه‌های آموزش غربالگری، اقدام مختصر درمان و حمایت اجتماعی در برابر رفتار‌های پرخطر آسیب‌های اجتماعی و جرایم از طریق مداخله‌ی به موقع، بهره‌مند شدند.

حامد اصیلی دادستان فومن هم در این جلسه گفت: شناسایی دانش آموزان و انجام مشاوره و نیز استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای جلوگیری از بزهکاری‌ها بسیار موثر است.

فردین ایمانی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری فومن هم در این جلسه گفت:

دانش آموزان سرمایه‌های اصلی و آینده‌ساز جامعه اسلامی ما هستند و باید با نگاه پیشگیرانه مشکلات مختلف اجتماعی و رفتاری آنها را برطرف کنیم.