ایستگاههای آبادان و خرمشهر هوا را در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس ثبت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ صبح روز شنبه بر اساس اندازهگیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، وضعیت هوای ۱۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفت.
ایستگاههای آبادان با شاخص ۱۴۴، باغملک ۱۴۲، خرمشهر ۱۴۳، همچنین رامهرمز، لالی، شرکت نفت مسجدسلیمان، ملاثانی و هفتکل هم در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس قرار گرفتند.
شهر هویزه با شاخص ۲۳۹ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیتها را کاهش دهند.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.
براساس این گزارش با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان فعالیت مدارس ابتدایی و متوسطه اول خوزستان، شنبه و یکشنبه هفته جاری به دلیل آلودگی هوا غیرحضوری اعلام شدند.