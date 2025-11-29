به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، استاندار در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی استان ضمن قدردانی از مردم برای مشارکت در این طرح‌ها گفت: ۱۰۵ طرح نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی در قالب ۴۷۵ کلاس درس از محل اعتبارات خیری و دولتی با پیشرفت هفتاد و چهار درصد در حال اجراست که امیدواریم تا پایان سال آینده طرح‌ها به اتمام برسد.

هاشمی همچنین به نقش معادن در مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی باید از محل مسئولیت اجتماعی برای اتمام برخی طرح‌های مدارس پیشقدم باشد.

وی گفت: مسئولیت اجتماعی باید برای مردم به خوبی در تمامی طرح‌ها دیده شود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: میانگین پیشرفت این طرح‌ها هفتاد چهار درصد است که از این حیث رتبه پنجم پیشرفت نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم در کشور را دارا هستیم.

وی با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به خراسان جنوبی گفت:با توجه به اینکه اولین جلسه رئیس جمهور در خراسان جنوبی برای نهضت عدالت آموزشی در نظر گرفته شده این جلسه برای هماهنگی‌های بیشتر برای این سفر انجام شده است.