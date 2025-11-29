به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، احسان رئیسی با اشاره به سفر کارگروه مرزهای مجاز کشور به زرآباد، افزود: در این بازدید ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی شهرستان برای تعریف مرز رسمی دریایی و راه‌اندازی گمرک در بندر «شهید رضایی» کلات مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین با اشاره به تخصیص ۶۳ میلیارد تومان برای طرح‌های اولویت دار شهرستان زرآباد در سال‌جاری، توضیح داد: این طرح‌ها در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، آب و فاضلاب، برق، مرکز بهداشت و امور آب بوده و اداره های مربوطه موظف به تکمیل آن‌ها در کوتاهترین زمان ممکن هستند.

فرماندار زرآباد اظهار کرد: چهار دهانه پل در بخش کاروان شهرستان زرآباد بر اثر سیلاب و طوفان‌های اخیر آسیب دیده بود که با ارزیابی خسارت توسط ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، عملیات ترمیم و بازسازی آن آغاز شد.

وی با بیان اینکه کار ترمیم و بازسازی پل‌های آسیب دیده بخش کاروان تا یک‌ماه آینده به پایان خواهد رسید، تصریح کرد: هم اکنون تردد در این مسیر از طریق راه انحرافی و با سختی انجام می‌شود و تکمیل پروژه مذکور نقش مهمی در سهولت تردد و توسعه اقتصادی منطقه به‌عنوان محور ترانزیتی بین ۲ بندر راهبردی بندرعباس و چابهار خواهد داشت.

رئیسی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی تخلیه لوله‌های خط انتقال آب به مخزن ۲ هزار متر مکعبی شهر زرآباد، یادآور شد: بندر شهید رضایی کلات نیز با ۸۵ لنج و ۲۵۰ فروند قایق به یکی از مراکز مهم صیادی منطقه تبدیل شده است.

فرماندار زرآباد با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان گفت: زرآباد با تنوع اقلیم، زمین‌های حاصلخیز و شرایط آب و هوایی مناسب به قطب کشاورزی جنوب سیستان و بلوچستان تبدیل شده است.

وی افزود: کشاورزان این منطقه با تولید انواع میوه‌های نوبرانه و استوایی از جمله موز، هندوانه، گواوا، تمبر هندی، انبه، زیتون، چیکو و بامیه، نقش مهمی در تأمین نیاز بازارهای داخلی و صادراتی ایفا می‌کنند.

رئیسی افزود: تنوع اقلیم و دسترسی به منابع آبی مناسب، شرایطی فراهم کرده است تا کشاورزان زرآبادی بتوانند محصولات متنوع و با کیفیت را در حجم بالا تولید و به بازارهای سراسر کشور عرضه کنند.