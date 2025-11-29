پخش زنده
مدیر طرح سی ان جی از توزیع ۱۶ میلیون مترمکعب CNG در کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما، سعید رحمان سالاری مدیر طرح سی ان جی در برنامه روی خط خبر در گفت: طرح سی ان جی از سال ۱۳۸۰ در راستای رفع ناترازی و تنوع بخشی به سبد سوخت آغاز شد و تا امروز دو هزار ۳۶۵ جایگاه در کشور راه اندازی شده که ظرفیت تولید سی ان جی به رقم ۴۰ میلیون متر مکعب در روز دارند.
وی ادامه داد: هر متر مکعب سی ان جی برابر است با یک لیتر بنزین ارزش حرارتی دارد و از این ۴۰ میلیون مترمکعب در روز فقط ۱۶ میلیون مترمکعب در کشور سی ان جی توزیع میشود، به ازای هر ۱۶۰۰ خودرو در کشور ما یک جایگاه سی ان جی داریم و از ابتدای طرح تاکنون هم حدود ۴/۰۳ دهم میلیون خودرو به صورت کارخانهای تبدیل کارگاهی به دوگانه سوز تبدیل شدهاند.
مدیر طرح سی ان جی تصریح کرد: در حال حاضر به دنبال پراکندگی جایگاههای سوخت سی ان جی در کشور هستیم و در شهرهای فاقد این جایگاه، جایگاه سی ان جی احداث کنیم، به عنوان مثال ما در استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان که در گذشته در برخی از نقاط این شهرها از نعمت گاز محروم بودند به تازگی به جایگاه سوخت سی ان جی متصل شدهاند که برنامه دولت افزایش جایگاههای سی ان جی در این مناطق هستند، به طوری که در سیستان و بلوچستان طی یکسال گذشته تعداد جایگاههای سی ان جی از ۳ جایگاه به ۹ جایگاه افزایش دادهایم و ۱۱ باب جایگاه دیگر نیز در دست احداث داریم.
رحمان سالاری تصریح کرد: همچنین احداث ۵۰ جایگاه سی ان جی جدید در استان سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان داریم، و برنامه داریم کمتر از دوسال آینده بتوانیم این ۵۰ جایگاه را در این مناطق کم برخوردار افزایش دهیم.
مدیر طرح سی ان جی اهمیت صنعت سی ان جی در کشور را بالا خواند و بیان کرد: در حال حاضر این صنعت کمکی خوبی در راستای کاهش میزان مصرف سوخت بنزین می کند به طوری که که اگر امروز ما صنعت سی ان جی را در کشور نداشتیم میزان مصرف بنزین کشور به ۱۴۸ میلیون لیتر میرسید، در حالی که الان حدود ۱۳۲ میلیون لیتر میانگین مصرف بنزین است، یعنی همین تعداد جایگاه سی ان جی و این میزان فروش به اندازه تولید چند پالایشگاه کشور جایگزینی بنزین را برای ما انجام میدهند.
رحمان سالاری تصریح کرد: ما باید امسال از ۱۳ درصد سبد سوخت سی ان جی در پایان سال ۱۴۰۷ به حدود ۱۵/۰۷ دهم درصد سبد سوخت برسیم، امروز میزان درصد سبد سوخت سی ان جی در بخش حملونقل کشور حدود ۱۱ درصد است همچنین در حال حاضر کشورهای پیشرو در صنعت سی ان جی را را مب توان چین را نام برد که حدود ۶ میلیون خودرو سی ان جی سوز دارد و کشور ما به عنوان دومین کشور از نظر تعداد خودرو که در حال حاضر حدود ۱۵ درصد خودروهای بنزین سوز کشور سی ان جی سوز هم هستند، همچنین کشورهای هند، پاکستان، برزیل، آرژانتین، ایتالیا و مصر از کشورهای پیشرو در صنعت سی ان جی هستند.
وی بیان کرد: امروزه تبدیل خودرو به سی ان جی با کیتهای نسل چهار تبدیل می شود به طوری که در گذشته با کیتهای نسل یک این خودروها را گازسوز کردیم ولی جدیدا شرکتهای دانش بنیان با استفاده از دانش بومی خط تولید کیت های نسل چهار را در کشور راه اندازی کردند، امروز بالای ۸۵ درصد خودروهای کشور با کیت نسل چهار تبدیل میشود این کیت های نسل چهار توان خودرو را برابر با یک خودرو بنزین سوز می کند.
رحمان سالاری افزود: از ۲۵ مرداد امسال نیز فراخوان اولیه خودروهای شخصی مدل ۹۷ به بالا را اعلام کردیم و از ۱۸ آبان نیز فراخوان خودروهای مدل ۹۴ به بالا را دادهایم، همچنین انجام این طرح توسط دولت انجام میشود.
مدیر طرح سی ان جی در خصوص دریافت وجه نقد در برخی از کارگاههای تبدیل خودرو به سی ان جی گفت: این موارد برای ارائه خدمات جانبی است ولی مبلغی برای دوگانه سوز کردن خودرو اخذ نمیشود، همچنین طی این فراخوان انجام شده مخزن حدود ۲۵ هزار تاکسیهای سراسر کشور را طی یکسال گذشته تعویض کردیم و امروز در سامانه ما صفی تحت عنوان تعویض مخازن فرسوده وجود ندارد.
به گفته رحمان سالاری، در طی ۲۰ روز حدود ۲۰ هزار ثبت نام موفق و نوبت دهی برای دوگانه سوز کردن خودروها دادهایم.
مدیر طرح سی ان جی افزود: همچنین ۱۵ درصد کل خودروهای کشور سی ان جی سوز هستند، در بخش تاکسیها نیز از ۳۱۲ هزار تاکسی موجود در کشور حدود ۲۸۰ هزارتا آنها نیز دوگانه هستند یعنی بیش از ۹۰ درصد تاکسیهای کشور سی ان جی سوز هستند.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه احداث جایگاه های ال پی جی در کشور بیان کرد: همچنین اقدامات خوبی در زمینه ال پی جی در کشور شده است در حال حاضر ۴ جایگاه در استان های شاهرود، ارومیه، تبریز و تهران داریم که کار عرضه این نوع سوخت را انجام میدهند ما به دنبال ورود ال پی جی به سبد سوخت کشور هستیم.