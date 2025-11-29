به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: سهمیه ماهانه سوخت به خودرو تعلق می‌گیرد، نه به مالک آن؛ از این‌رو پس از نقل‌وانتقال خودرو الزامی به تعویض کارت هوشمند سوخت نیست و سهمیه همچنان بدون توجه به نام مالک درج شده روی کارت سوخت در همان کارت قبلی واریز می‌شود.

از ۱۵ آذر، سوخت‌گیری بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه یا استفاده از کارت‌های جایگاه‌های سوخت، با نرخ آزاد ۵ هزار تومان محاسبه می‌شود. طبق این مصوبه، وزارت نفت به‌صورت فصلی نرخ سوم بنزین جایگاه را اعلام می‌کند. استفاده از بنزین سهمیه اول و دوم تنها با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر است.