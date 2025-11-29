مدیرکل امور عشایر خوزستان از بازگشایی و مرمت مسیر عشایری منطقه ممبین این شهرستان به طول ۱۰ کیلومتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید اسکندر موسوی زاده با اشاره به اجرای طرح بازگشایی و مرمت مسیر عشایری منطقه ممبین ایذه، گفت: با اجرای این عملیات، تردد ۱۰۰ خانوار عشایری در منطقه تسهیل شده است.

وی با اشاره به مرمت و بهسازی ابنیه فنی مسیر عشایری کنار هلاله در شوشتر افزود: این مسیر عشایری به طول ۱۰ کیلومتر است که سال گذشته کل مسیر آن مرمت شد و امسال مرمت ابنیه فنی آن انجام شده است.

موسوی زاده تصریح کرد: در این مسیر عشایری یک دهانه پل لوله‌ای ۷ متری و ۶ دهانه پل ۶ متری بود که با اعتبار بیش از ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی و ارزش افزوده مرمت و بهسازی شدند.

مدیرکل امور عشایر خوزستان ادامه داد: در این منطقه ۵۰ خانوار عشایری زندگی می‌کنند که با مرمت و بهسازی این مسیر راه عبور و مرور آنها تسهیل شده است.

وی افزود: همچنین مسیر عشایری دوگوش نفت سفید هفتکل به طول ۲ کیلومتر با تلاش کارکنان اداره امور عشایر این شهرستان مرمت و بازگشایی شده است.

موسوی زاده در ادامه اضافه کرد: این بازگشایی شامل رفع نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی این مسیر بوده است.

مدیرکل امور عشایر خوزستان گفت: در این منطقه عشایری ۶ خانوار زندگی می‌کنند که با مرمت این مسیر عشایری راه عبور و مرور آنها تسهیل شده است.