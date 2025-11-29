پخش زنده
امروز: -
با دستور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاه شناوری جمهوری اسلامی ایران، «کردستان» به نیروی دریایی ارتش، ملحق و از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران، «سهند» در بندرعباس رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس به نقل از روابط عمومی ارتش، در مراسمی با حضور امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، «پایگاه شناوری جمهوری اسلامی ایران، کردستان» به نداجا الحاق و از «ناوشکن جمهوری اسلامی ایران، سهند» و شناورهای تندرو موشکانداز، یگانهای پروازی بدون سرنشین چندمنظوره، روندههای زیرسطحی بدون سرنشین هوشمند و سامانههای جنگالی، موشکی و اطلاعاتی ساحل پایه و دریاپایه رونمایی شد.
پایگاه شناوری با نام «کردستان»، در حقیقت یک بندرشهر است که میتواند اقدامات مهمی را در زمینه پشتیبانی از یگانهای رزم نیروی دریایی در دریا و همینطور غیر از نیروی دریایی و هر کسی که نیازمند کمک باشد، انجام دهد.
در این مراسم با حضور استانداران استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، امام جمعه اهل تسنن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات و مسئولان استان کردستان و خانوادههای معظم شهدا از ۳ خانواده شهید نیروی دریایی ارتش تجلیل شد.
این الحاقات با هدف ارتقای توان رزم دریایی، نمایش توان فنی، توسعه طرحهای تسلیحاتی متناسب با تهدیدات، گسترش نوآوری در حوزه طراحی، افزایش عمق نفوذ راهبردی و دسترسی گستردهتر به آبهای بینالمللی صورت گرفت و ظرفیت عملیاتی و حضور دریایی نیروی دریایی ارتش در آبهای دوردست تقویت خواهد شد.
بیشتر بخوانید: الحاق نخستین ناو پهپادبر به نیروی دریایی سپاه
شایان ذکر است؛ ناوشکن سهند، سومین شناور کلاس موج ۱۶ تیر ۱۴۰۳ بهطور غیرمنتظره در اسکله بندرعباس دچار سانحه و غرق شد و موجی از نگرانی در میان افکار عمومی و دریادلان ایجاد کرد ولی دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی ۱۴ روز عملیات فنی و امدادی بیوقفه، موفق به بازگرداندن دوباره این ناوشکن به سطح آب شدند.
این رویداد در شرایطی به سرانجام رسید که بسیاری از متخصصان داخلی و خارجی شانسی برای احیای دوباره سهند قائل نبودند، ولی با همت و تلاش دریادلان نداجا این مهم که میتوان آن را اقدامی برای نخستین بار در این سطح بیان داشت و در دنیا بینظیر بوده به سرانجام رسید و ما بار دیگر شاهد حضور پر قدرت سهند در عرصه دریاها خواهیم بود.