فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه از توقیف یک دستگاه خودرو سواری و کشف بیش از ۳ میلیارد ریال پوشاک و لوازم الکترونیکی قاچاق در عملیات مأموران یگان امداد این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ"سعید محمدی زاد" گفت: مأموران یگان امداد شهرستان زرندیه روز گذشته در هنگام کنترل خودرو‌های عبوری یک دستگاه خودروی سواری حامل بار قاچاق را شناسایی و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو ۴۴۸ ثوب لباس خارجی و ۲۰۰ عدد لوازم الکترونیکی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه با اشاره به اینکه برابر اعلام نظر کارشناسان ارزش این محموله سه میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال برآورد شده افزود: مأموران در این خصوص یک نفر متهم را دستگیر کرده و به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.