به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ شهرک گوهرشاد در جنوب شیروان با وجود بیش از ۶۰ خانوار ساکن، سالهاست در وضعیت نامشخص، میان روستا یا محدوده شهری، معلق مانده و از زیرساخت‌های لازم محروم است.

این روز‌ها پس از بازدید میدانی و گفتگوی نماینده و فرماندار شیروان با اهالی، امید تازه‌ای برای تعیین تکلیف حقوقی و آغاز خدمات رسانی مناسب در دل ساکنان این منطقه ایجاد شده است.

خانواده‌هایی که سال‌هاست با کمبود زیرساخت‌های ابتدایی مانند راه مناسب، آب، برق، خدمات شهری و حتی هویت قانونی روشن، روزگار می‌گذرانند.

جمعیت گوهرشاد عمدتاً دامدار و باغدارند؛ اما همین بلاتکلیفی حقوقی باعث شده طی سال‌های گذشته هیچ‌گونه خدمات توسعه‌ای و زیربنایی به این منطقه ارائه نشود.

در روز‌های اخیر، نماینده مردم شیروان در مجلس و فرماندار شهرستان با حضور در میان اهالی، از نزدیک مشکلات این شهرک را شنیدند.

در این بازدید میدانی، مسئولان قول دادند موضوع تعیین‌تکلیف نهایی وضعیت گوهرشاد چه الحاق به شهر و چه اخذ کد روستایی در دستور کار فوری قرار گیرد تا روند خدمات‌دهی و توسعه آغاز شود.

شهرک گوهرشاد سه دهه است میان تصمیم‌ها معطل مانده و اهالی آن چشم‌انتظار روزی هستند که خانه و زندگی‌شان از بلاتکلیفی بیرون آمده و روی ریل توسعه قرار گیرد.