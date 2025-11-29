احیای بازار تاریخی نایین و ایجاد موزه زنده آب و قنات مصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: این مصوبات نتیجه سفر کاری او و معاونان شرکت بازآفرینی شهری به نایین و بازدید از بافت تاریخی و محله‌های شهرستان است.

عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به اهمیت ویژه محدوده تاریخی نایین افزود: بازار این شهر یکی از منحصربه‌فردترین بازار‌های کشور با قدمت بالا است و احیای آن در اولویت قرار گرفت.

وی گفت: خانه تاریخی معصومیه نیز که پیش‌تر مرمت شده بود، به‌دلیل مشکلات حقوقی به مرحله بهره‌برداری نرسیده و در مصوبات جدید، تکمیل مرمت و آماده‌سازی آن تعیین شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر ضرورت بازنمایی قنات‌ها به‌عنوان میراث ارزشمند تمدنی ایران افزود: موزه زنده آب و قنات در محله محمدیه راه‌اندازی می‌شود تا توان مهندسی ایرانیان در مدیریت آب به تماشا گذاشته شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: برای شهر‌های جندق، خور، فرخی، بافران و انارک نیز مصوبات مهمی در حوزه بهسازی و بازآفرینی محدوده‌های ناکارآمد شهری تصویب شده است.

این سفر به دعوت نماینده مردم نایین و خوروبیابانک در مجلس و با هدف بررسی وضعیت میراث تاریخی و زیرساخت‌های شهری انجام شد.