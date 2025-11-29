به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور مشهد گفت: تحلیل آمار حوادث ترافیکی کلانشهر مشهد در هشت ماه نخست امسال نشان می دهد، ۴۵ درصد جانباختگان این حوادث عابران پیاده هستند.

سرهنگ محسن موسی آبادی افزود: سهم معتادان متجاهر از مجموع جان باختگان حوادث ترافیکی در بازه زمانی یاد شده ۷ درصد است که بیشتر در حوادث رانندگی بلوارهای «چراغچی و پیامبر اعظم» مشهد این افراد جان خود را از دست می دهند.

وی بیان کرد: موتورسیکلت سواران ۴۰ درصد و سایر کاربران وسایل نقلیه ۱۵ درصد دیگر از جان باختگان حوادث ترافیکی مشهد را تشکیل می دهند.

رئیس پلیس راهور مشهد اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان آبان، شمار فوت شدگان در حوادث رانندگی مشهد ۵ درصد معادل ۱۱ نفر نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.

موسی آبادی ادامه داد: خوشبختانه تعداد تصادفات جرحی و مجروحان حوادث رانندگی در مشهد ۲۳ درصد کاهش داشته است، یعنی در این مدت چهار هزار و ۴۲۰ نفر کمتر نسبت به سال گذشته مجروح و روانه بیمارستان شده اند.

وی به اجرای موفق طرح گشت های شبانه پلیس راهور در مسیرهای بزرگراهی مشهد اشاره و بیان کرد: هر روز از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح حدود ۳۰ تیم محسوس و نامحسوس پلیس در بزرگراه های وکیل آباد و پیامبر اعظم و بلوار نماز بر ترددها نظارت دارند.

رئیس پلیس راهور مشهد در تشریح میزان فعالیت گشت های شبانه گفت: در بازه زمانی یاد شده، فقط در شب گذشته سه هزار و ۳۲۹ فقره اعمال قانون در مسیرهای بزرگراهی مشهد انجام شد که در اثر آن ۱۷۳ وسیله نقلیه متخلف توقیف شدند.

بر اساس اعلام پلیس راهور در نیمه دوم سال روزانه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار سفر درون شهری در کلانشهر مشهد انجام می‌ شود که ۶۰ درصد آنها با خودرو شخصی، حدود ۲۰ درصد با اتوبوس، نزدیک ۱۵ درصد با تاکسی و ۶ درصد نیز با مترو است.