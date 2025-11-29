پخش زنده
امروز: -
برنامههای «نَقل و نُقل»، با موضوع داستان فوتبال، «پایاننامه»، با موضوع بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب تحت تأثیر تغییر اقلیم، «دکتر سلام»، با موضوع آلودگی هوا و خطر نارسایی کلیه، «مثبت آموزش»، با موضوعات مرتبط از سامانه نماد تا روشهای نوین یادگیری هنرجویان و «سه به بعد»، با موضوع سفر دور دنیای ناوگروه ۸۶ نداجا، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه تلویزیونی «نَقل و نُقل»، در تازهترین قسمت خود با عنوان «داستان فوتبال»، امروز از شبکه دو پخش می شود.
این قسمت با حضور سه چهره شناختهشده فوتبال و رسانه، جواد خیابانی، مهدی حدادپور و احسان محمدی به روایتهایی خواندنی و ناگفته از جذابترین ورزش جهان میپردازد، روایتی از شوق، اشک، برد و باختهای فراموشنشدنی که فوتبال را فراتر از یک بازی، به بخشی از حافظه جمعی مردم تبدیل کرده است.
«داستان فوتبال»، تلاش میکند از دریچه روایت و گفتوگو، بخشی از فراز و فرودهای فوتبال ایران را مرور کند، قصههایی که سالهاست شور، امید و هیجان میلیونها نفر را رقم زده است.
«نَقل و نُقل»، که با اجرای حامد عسکری، تهیهکنندگی محمدحسام مدنی و کارگردانی علیرضا کاردانامین در گروه معارف اسلامی شبکه دو تهیه و تولید میشود، شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۳، پخش می شود.
جلسه دفاع پایاننامه رقیه احمدیفر از دانشگاه صنعتی اصفهان با موضوع «بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی تحت تأثیر تغییر اقلیم و عدم قطعیت با استفاده از کوپلای فازی»، امشب در برنامه «پایاننامه»، پخش میشود.
این پایاننامه با محوریت «بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی تحت تأثیر تغییر اقلیم و عدم قطعیت با استفاده از کوپلای فازی» به یکی از چالشهای مهم مدیریت منابع آب در شرایط اقلیمی متغیر میپردازد.
در این پژوهش، روش کوپلای فازی بهعنوان یک چارچوب نوین مدلسازی معرفی شده است، روشی که بهصورت همزمان دو نوع عدمقطعیت ذاتی با استفاده از منطق فازی و تصادفی ناشی از تغییر اقلیم با بهرهگیری از برنامهریزی احتمالاتی را پردازش میکند.
در این مدل، پارامترهای کلیدی شامل بارش و متغیرهای هیدرولوژیک بهصورت فازی ـ تصادفی تعریف میشود تا راهبردهایی تولید شود که در برابر سناریوهای مختلف اقلیمی، پایدار، قابلاعتماد و انعطافپذیر باشند. خروجی این چارچوب مجموعهای از تصمیمات بهینه همراه با درجات عضویت است که به مدیران منابع آب کمک میکند گزینههای کمریسکتر را انتخاب کنند.
«پایان نامه»، ساعت ۱۹، از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۱۲، بازپخش می شود.
برنامه «دکتر سلام»، امروز با حضور فوقتخصص کلیه و فشار خون، به بررسی نارسایی حاد کلیه و تأثیر آلودگی هوا بر سلامت کلیهها میپردازد.
این برنامه میزبان دکتر محبوبه فریدون، فوقتخصص کلیه و فشار خون، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مسئول و سرپرست درمانگاه مجتمع بیمارستانی شهدای تجریش است. در این برنامه، مهمترین علل بروز نارسایی حاد کلیه، نشانهها، راههای پیشگیری و تأثیر آلودگی هوا بر عملکرد کلیه بررسی میشود.
«دکتر سلام»، با اجرای دکتر فرهی، ساعت ۱۳ از شبکه آموزش پخش میشود.
در برنامه امروز «مثبت آموزش»، موضوعات مرتبط با سامانه نماد، روشهای نوین یادگیری هنرجویان هنرستان و فعالیتهای پژوهشی دانشآموزان بررسی میشود.
برنامه «مثبت آموزش»، این هفته با اجرای کبری اصل فلاح و اشکان تفنگسازان میزبان محمداسماعیل منصوریانرئیس گروه برنامهریزی و مدیریت آموزشهای الکترونیکی در شرایط خاص، محسن کیالاشکیرئیس گروه تالیف فنی و حرفهای و نیز جمعی از مدیران و دانشآموزان پژوهشی سرای شهید مطهری است.
این گفتوگوها به موضوعاتی مانند سامانه نماد، شیوههای یادگیری هنرجویان هنرستان، معرفی برنامهها و دستاوردهای پژوهشی دانشآموزان اختصاص دارد.
«مثبت آموزش»، ساعت ۱۸، از شبکه آموزش پخش می شود.
برنامه عصرگاهی «سه به بعد»، با اجرای شهاب عباسی و سیاوش مفیدی، امروز ساعت ۱۵:۱۵، به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی، برای نخستینبار روایتی جذاب و تازه از سفر دور دنیای ناوگروه ۸۶ نداجا را به تصویر میکشد.
برنامه «سه به بعد» در ویژهبرنامه امروز خود بخش مهمی را به سفر تاریخی و کمنظیر ناوگروه ۸۶ نداجا اختصاص داده است، سفری که بهعنوان یکی از افتخارات بزرگ نیروی دریایی، رکورد دورزدن کره زمین را برای نخستینبار در تاریخ ارتش به ثبت رساند.
در این ویژهبرنامه، مخاطبان شاهد روایتی جدید، جذاب و کمتر دیدهشده از حضور رزمندگان دریایی کشور در آبهای آزاد جهان خواهند بود. این بخش از برنامه با هدف قدردانی از تلاشها، توانمندیها و دستاوردهای راهبردی نیروی دریایی، تهیه و برای اولینبار از قاب شبکه سه پخش میشود.