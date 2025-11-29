به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش دوچرخه‌سواری با حضور بیش از ۶۰ نفر از نوجوانان و جوانان بسیجی پایگاه مقاومت شهید نادری سنگتراشان ساری، از امامزاده سه تن تا امامزاده سید محمد تلوکلا برگزار شد.

برگزاری این گونه برنامه‌های ورزشی-مذهبی با هدف تقویت روحیه نشاط و سلامتی و همچنین گسترش فرهنگ بسیجی در بین نسل جوان، از جمله برنامه‌های شاخص پایگاه‌های مقاومت بسیج در سطح استان مازندران است.