بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی همزمان با سراسر کشور، امروز در مدارس استان قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، قدرت‌الله مهدی‌خانی، مدیرکل مدیریت بحران استان در حاشیه این مانور که به صورت نمادین در مدرسه «اندیشه سبز» برگزار شد، گفت: این مانور در حدود ۶۰۰ مدرسه استان و برای بیش از ۱۸۰ هزار دانش‌آموز مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم برگزار شد.

وی با اشاره به حضور یازده دستگاه اجرایی در این مانور افزود: هلال احمر، اورژانس، فرمانداری‌ها، صداوسیما، نیروی انتظامی، نظام مهندسی، آموزش و پرورش و سازمان دانش‌آموزی از جمله دستگاه‌های حاضر در این برنامه بودند که اقدامات بسیار خوبی را در این حوزه انجام دادند.

مهدی‌خانی با تأکید بر ضرورت تداوم این آموزش‌ها، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان باید نقاط امن در مدرسه و خانه را به خوبی بشناسند تا در صورت بروز حادثه، از خود محافظت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین دانش آموزان می‌توانند این آموزش‌ها را به خانواده‌های خود نیز انتقال دهند. ما معتقدیم اولین امدادگران در حوادث، خود بازماندگان هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استان از آموزش مفاهیم «خودامدادی و دگرامدادی»، «اطفای حریق» و «کمک‌های اولیه» به دانش‌آموزان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این برنامه‌ها در طول سال تداوم یابد تا تمامی مدارس زیر پوشش این آموزش‌ها قرار گیرند.