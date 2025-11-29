پایداری هوا در خراسان جنوبی
هوای خراسان جنوبی تا اواسط هفته جاری پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی، شرایط جوی در استان تا اواسط هفته نسبتاً پایدار و یکنواخت خواهد بود و تغییرات دما نیز تا روز دوشنبه محسوس نخواهد بود.
لطفی افزود: فردا و از روز سهشنبه در برخی ساعات افزایش ابر در استان پیشبینی میشود و از روز سهشنبه روند افزایش دما آغاز و از شدت سرما و یخبندان شبانه در منطقه کاسته خواهد شد.
وی با اشاره به وقوع یخبندان در ۱۲ ایستگاه استان، صبح امروز گفت: سربیشه با منفی ۷ درجه سردترین نقطه استان گزارش شد و همچنین روز گذشته دهسلم نهبندان با ۲۴ درجه گرمترین ایستگاه بود.
لطفی درباره شرایط دمایی مرکز استان نیز گفت: دمای بیرجند در شبانهروز گذشته بین منفی ۲ و ۱۷ درجه در نوسان بوده است.