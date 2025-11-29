پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از جلوگیری از تخریب و تصرف در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛موسی جسور گفت: مأمورین پاسگاه محیطبانی شهید شجاعیان با دریافت گزارش از جوامع محلی و حضور بهموقع و قاطعانه در محل، موفق به جلوگیری از تخریب و تصرف در محدوده تالاب نوروزلو شدند.
وی توضیح داد که در زمان حضور مأمورین، فردی به همراه یک دستگاه لودر در محل مشاهده شد که با هماهنگی دستگاه قضایی، از ادامه فعالیت وی جلوگیری و برای وی تشکیل پرونده انجام و به مرجع قضایی معرفی شد.
وی افزود: هرگونه تخریب و تصرف در مناطق حفاظتشده میتواند آسیبهای جدی و جبرانناپذیری به محیط زیست، تنوع زیستی و اکوسیستمهای طبیعی وارد کند و پیامدهای بلندمدتی به همراه داشته باشد.
جسور در پایان یادآور شد: تخریب و تصرف اراضی در مناطق حفاظتشده بر اساس قانون جرم محسوب میشود و اقداماتی همچون تغییر کاربری، آسیب به پوشش گیاهی، حیاتوحش و منابع طبیعی با برخورد قانونی و پیگیری قضایی همراه خواهد بود.