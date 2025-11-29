رقابت رالی اتومبیل رانی عربستان - چهاردهمین و آخرین مرحله از پنجاه و دومین فصل رقابت‌های قهرمانی جهان WRC در اطراف شهر جده ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی کلی این رقابت که به مسافت کلی ۳۱۹.۴۴ کیلومتر در مسیر شنی برگزار می‌شود در پایان روز سوم (۱۴ مرحله از ۱۷ مرحله ویژه)، به این شرح اعلام شد:

۱- شسکس مارتینش از لتونی - اتومبیل فورد پوما ۲:۴۳:۲۰:۰۱ ساعت

۲- تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۳:۰۴ ثانیه اختلاف

۳- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۴۱:۰۵ ثانیه اختلاف

۴- آدریان فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۵۷:۰۶ ثانیه اختلاف

۵- کاله رووانپرا از فنلاند - تویوتا یاریس ۱:۱۲:۰۶ دقیقه اختلاف

۶- سباستین اوژیه از فرانسه - تویوتا یاریس ۱:۱۲:۰۸ دقیقه اختلاف

...

۸- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۳:۵۲:۰۶ دقیقه اختلاف

...

۱۴- اوت تاناک از استونی - تویوتا یاریس ۱۰:۴۰:۰۹ دقیقه اختلاف

- در فصل قبل تیری نوویل راننده بلژیکی قهرمان جهان شد.

- در این دوره که در ۱۴ مرحله تا اواخر ماه نوامبر برگزار خواهد شد، ۱۰ راننده در قالب ۴ تیم در دسته اول حضور دارند.