به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، پیکر مطهر شهید ۲۰ ساله دفاع مقدس در منیوحی آبادان تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

در ادامه تشییع پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در استان و خاکسپاری این شهدا طبق برنامه‌ریزی در ۸ نقطه استان، پیکر شهید ۲۰ ساله دفاع مقدس در منیوحی آبادان تشییع خواهد شد.

به گفته مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان پیکر این شهدا در مناطق عملیاتی شلمچه، فکه، جزیره مجنون، شرق بصره،‌ام‌الرصاص و شرق دجله کشف شده و آنان از رزمندگان عملیات‌های خیبر، بدر، والفجر یک، کربلای ۴، کربلای ۵، تک دشمن و عملیات‌های ایذایی تفحص شدند.

سردار حاجتی با اشاره به سن این شهدای گرانقدر دفاع مقدس، اظهار داشت: براساس نتایج شناسایی، این هشت شهید شامل ۲ شهید ۱۷ ساله و شهدای ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۹ ساله هستند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان تصریح کرد: پیکر مطهر این شهدا در نقاط مختلف استان شامل مسجدسلیمان (شهید ۱۷ ساله)، منیوحی آبادان (۲۰ ساله)، مصلی اهواز (۲۱ ساله)، قرارگاه ارتش جنوب‌غرب (۲۳ ساله)، بوستان حوزه علمیه القدیر اهواز (۲۴ ساله)، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح (۲۵ ساله) و پدافند هوایی اهواز (۲۹ ساله) تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

پیکر مطهر این شهید گرانقدر در منیوحی آبادان، فردا، یکشنبه، نهم آذر ماه ساعت ۹ صبح در منیوحی آبادان جنب حوزه علمیه الغدیر به خاک سپرده می‌شوند.