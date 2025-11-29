استاندار خوزستان در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر استان بر حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های فرهنگی و هنری تأکید و تئاتر را ابزاری قدرتمند برای تقویت همبستگی اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده جمعه شب در مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر خوزستان با تاکید بر لزوم توجه توامان به وجوه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسعه، هنر و به‌ویژه تئاتر را ابزاری قدرتمند برای تقویت همبستگی اجتماعی، انتقال ارزش‌های متعالی و معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر فرهنگی استان دانست و قول مساعد حمایت همه‌جانبه از فعالان این عرصه را داد.

وی با بیان اینکه توسعه متوازن و پایدار نیازمند توجه همزمان به ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است، اظهار داشت: ابعاد سخت‌افزاری توسعه که شامل ساخت‌وساز، جاده، پل، مدرسه، بیمارستان و تاسیسات می‌شود، اگرچه بسیار حیاتی هستند، اما به تنهایی کافی نیستند.

استاندار خوزستان افزود: وجوه نرم‌افزاری توسعه، مقوله‌ای است که می‌تواند به ایجاد همبستگی بیشتر در جامعه، اعتلای حس دیگرخواهی، وطن‌دوستی، وظیفه‌شناسی و پاکدستی کمک کند و نقش فرهنگ و هنر در این زمینه بی‌بدیل است.

هنر‌های نمایشی؛ انتقال دهنده ماندگار ارزش‌های انسانی

موالی‌زاده با اشاره به پیشینه درخشان خوزستان در عرصه‌های سینما، تئاتر و موسیقی، ابراز داشت: بزرگ‌ترین و ماندگارترین هنر مردم این سامان، نمایش غیرت ملی، حس دینی و ایمانشان در دوران دفاع مقدس بود که با تقدیم بیش از ۲۴ هزار شهید، هنرمندانه‌ترین رفتارِ گذشت از “من فردی” و پیوستن به “من اجتماعی” را به تصویر کشیدند. این صلابت و همبستگی را در جنگ دوازده روزه نیز به وضوح در میان خانواده‌های شهدا و مردم شاهد بودیم.

خوزستان؛ سامانی اجتماعی با فرصت‌های بی‌نظیر فرهنگی

وی خوزستان را استانی اجتماعی دانست و تاکید کرد: مردمان عاطفی و اقوام مختلف این دیار، نه به صورت موزاییکی، بلکه به‌صورتی تنگاتنگ و با پیوند‌های عمیق عاطفی و خانوادگی در کنار هم زندگی می‌کنند. این “جامعه اجتماعی”، فرصتی استثنایی و ارزشمند است و نمایش این روحیه و رفتار‌های جمع‌گرایانه، رسالت بزرگ هنرمندان خوزستانی است تا تصویری روشن و بی‌غبار از خوزستان واقعی به کل جامعه ایران ارائه دهند.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به هنرمندان عرصه تئاتر اعلام کرد: من به سهم خودم از همه فعالیت‌ها در عرصه فرهنگ و هنر بر خودم می‌دانم که حمایت کنم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر فرهنگی استان تصریح کرد: موسیقی سنتی، لباس‌های محلی و آداب و رسوم زیبای اقوام مختلف در خوزستان، رنگین‌کمانی از زیبایی‌هاست که باید به درستی معرفی و بازنمایی شود.

موالی‌زاده با استقبال از ۲ پیشنهاد مطرح‌شده درباره توسعه تئاتر با کشور‌های حوزه خلیج فارس و عراق و همچنین توجه به تئاتر دفاع مقدس، اظهار داشت: برقراری این ارتباطات فرامرزی فرصت مناسبی است و باید آموزه‌های دوران دفاع مقدس که سراسر عشق، ایمان، توکل و دیگرخواهی بود را با زبان هنر به نسل آینده منتقل کنیم، چرا که هر حقیقتی اگر بر بال هنر بنشیند، به خوبی به مقصد می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: هنر‌های نمایشی به‌ویژه تئاتر، از سخت‌ترین و تأثیرگذارترین هنر‌ها هستند که می‌توانند در توسعه وجوه نرم‌افزاری استان نقش محوری ایفا کنند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه گام‌به‌گام فعالیت‌های فرهنگی و هنری را در استان پیش می‌بریم، ابراز امیدواری کرد که شاهد افزایش روزافزون رویداد‌های فرهنگی و هنری در خوزستان باشیم.