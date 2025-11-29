پخش زنده
فرمانده سپاه گالیکش گفت: ۵۰ نفر از دانشآموزان بسیجی پسر در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرهنگ محمود بیات کوهسار گفت: در راستای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و مقاومت و آشنایی نسل جوان با آرمانهای شهدای دفاع مقدس، ۵۰ نفر از دانشآموزان بسیجی پسر صبح امروز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
فرمانده سپاه گالیکش افزود:این اردوی معنوی فرصت ارزشمندی است تا نسل نوجوان و جوان ما از نزدیک با فداکاریهای رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند و پیام شهیدان را به نسلهای آینده منتقل کنند.
وی در ادامه تصریح کرد:حفظ یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ناب شهیدان از مهمترین اهداف بسیج است و راهیان نور دانشگاهی برای خودسازی و تهذیب اخلاق جوانان این مرز و بوم محسوب میشود.