\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0648\u0632\u0646\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u06f8 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0634 \u0631\u0646\u06af \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0645 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0641\u062c\u0631 \u0634\u062f.\n